Легендарный стадион «Сан-Сиро» в Милане снесут

Стадион «Джузеппе Меацца», известный также как «Сан-Сиро», был построен 99 лет назад. В последний раз глобальная реконструкция арены проводилась перед чемпионатом мира 1990 года. Стадион находится в плачевном состоянии и не был включен в число арен, на которых могут пройти матчи Евро-2032.

Консервативные политики не одобряли возведение новой арены на месте старой. Теперь футбольные клубы, став владельцами стадиона, могут его снести и построить новый. Отметим, что решение властей Милана и в этот раз не было простым: за продажу «Сан-Сиро» клубам проголосовали 24 человека, против — 20.

Ранее президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб может покинуть город, если ситуация с «Сан-Сиро» не изменится.