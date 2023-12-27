Леонид Слуцкий возглавил китайский клуб

Контракт начнет действовать с 1 января 2024 года.

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», с которым он не сумел в сезоне 2021/22 удержаться в элитном дивизионе.

Наибольшего успеха 52-летний специалист добился с ЦСКА, с которым трижды выигрывал чемпионат страны и взял два Кубка России. Также Слуцкий возглавлял сборную России на Евро-2016.

У тренера уже есть опыт работы за рубежом – с английским «Халлом» и голландским «Витессом».

«Шанхай Шэньхуа» в 2023 году занял пятое место в китайской Суперлиге. До последнего тура клуб претендовал на третью строчку, но в заключительном матче чемпионата уступил прямому конкуренту – клубу «Чжэцзян Профешионал» (1:2).