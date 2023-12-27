Леонид Слуцкий возглавил китайский клуб
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Известный российский специалист Леонид Слуцкий назначен главным тренером китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа».
Контракт начнет действовать с 1 января 2024 года.
Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», с которым он не сумел в сезоне 2021/22 удержаться в элитном дивизионе.
Наибольшего успеха 52-летний специалист добился с ЦСКА, с которым трижды выигрывал чемпионат страны и взял два Кубка России. Также Слуцкий возглавлял сборную России на Евро-2016.
У тренера уже есть опыт работы за рубежом – с английским «Халлом» и голландским «Витессом».
«Шанхай Шэньхуа» в 2023 году занял пятое место в китайской Суперлиге. До последнего тура клуб претендовал на третью строчку, но в заключительном матче чемпионата уступил прямому конкуренту – клубу «Чжэцзян Профешионал» (1:2).