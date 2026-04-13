Примадонна неповторима: продюсер пояснил, почему Пугачеву перепеть не удастся никому

Продюсер Сергей Дворцов уверен: никто и никогда не сможет перепеть Аллу Пугачеву так, как она звучит сама. Поводом для такого заявления стала инициатива певицы Виктории Цыгановой, которая предложила передать ей права на исполнение хитов Примадонны. Цыганова, известная по песне «Русская водка», очевидно, хочет получить возможность свободно петь легендарные композиции коллеги. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Дворцов не отрицает таланта Цыгановой — называет ее очень одаренной. Но, по его словам, даже такой яркой артистке не под силу повторить магию оригинальных версий. Пугачева для него — это легенда, явление, которое остается уникальным вне зависимости от того, где она сейчас находится. Даже покинув Россию, она продолжает быть частью страны и влиять на всю музыкальную индустрию.

Если же Цыганова все-таки решит реализовать свой замысел, продюсер советует ей не копировать оригинал, а действовать тоньше. Лучший путь — перепеть хиты с оглядкой на молодежь, на поколение зумеров. Именно так песни Пугачевой смогут обрести вторую жизнь и зазвучать для тех, кто не застал эпоху Примадонны в ее расцвете. Итог: перепеть Пугачеву нельзя, но можно переосмыслить ее наследие для новой аудитории — если подойти к этому с умом и уважением.

