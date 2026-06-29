Лерчек вышла на связь после большого интервью Надежде Стрелец

Блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, продолжает бороться с раком желудка четвертой стадии. Опухоль дала метастазы, и блогер проходит тяжелое лечение. В марте ее освободили из-под домашнего ареста и приостановили уголовное дело. Сейчас она сосредоточена на терапии и курсах химиотерапии.

Спустя несколько дней после выхода большого интервью у Надежды Стрелец, жених блогерши Луис Сквиччиарини опубликовал фотографию, на которой Валерия сидит на диване под капельницей, сообщает The Voice. Рядом с ней — ее сыновья, брат и сам Луис.

«У меня сегодня капельница с реамберином, еще иногда ставлю альбумин, когда падает сильно белок, чтобы мой протеин был в норме. Всем спасибо за поддержку. После интервью вся семья выдохнула», — рассказала Чекалина.

Интервью стало ответом на волну хейта. Лерчек обвиняли в том, что она преувеличивает степень болезни, чтобы остановить уголовное дело. В беседе со Стрелец блогер объяснила, почему продолжает вести активный образ жизни, заниматься спортом и появляться на публике. Чтобы развеять сомнения, она предоставила документы о своем диагнозе — с ними ознакомился независимый эксперт.

Позицию Лерчек подтвердила и ее акушер-гинеколог Татьяна Нормантович. Доктор вела беременность Чекалиной и принимала у нее роды. Именно она первой заметила признаки онкологии в плаценте и приняла меры.

Ранее стало известно, что Валерия Чекалина перед беременностью прошла семь процедур ЭКО.