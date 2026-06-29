Лерчек призналась, что забеременела четвертым ребенком с восьмого раза

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, дала откровенное интервью Надежде Стрелец. В беседе она поделилась подробностями своей борьбы с бесплодием и онкологией, передает NEWS.ru.

Чекалина призналась, что ради рождения четвертого ребенка — сына от аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини, она прошла через семь попыток экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По ее словам, это был тяжелый период, полный надежд и разочарований.

Блогерша допустила, что именно гормональная стимуляция во время этих процедур могла спровоцировать развитие рака.

«Я внутренне подозреваю, что большое количество гормональных средств, которые я принимала во время ЭКО, привело к этому», — заявила Лерчек.

Она отметила, что у нее нет медицинского подтверждения этой связи, но чувствует, что организм не выдержал такой нагрузки.

Напомним, рак четвертой стадии с метастазами был поставлен Чекалиной после рождения четвертого ребенка. Из-за маловодия врачи экстренно провели кесарево сечение. Во время обследования плаценты специалисты обнаружили раковые клетки.

Чтобы исключить ошибку, медики дважды брали гистологию. Только после повторного анализа диагноз подтвердился. Сама Лерчек призналась, что сначала скрывала болезнь от близких. Лишь спустя время она решила рассказать правду.

Ранее блогерша Валерия Чекалина рассказала, что ей стыдно за роскошный образ жизни.