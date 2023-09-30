Летний сезон проекта «Выходи во двор» закрыли матчем на обновленном стадионе «Гидросталь» в Чехове

Сегодня команда легенд отечественного футбола провела финальный матч летнего сезона проекта «Выходи во двор» в подмосковном Чехове, который посетили более двух тысяч зрителей. Об этом рассказали в региональном Минспорта.

Отмечается, что данное спортивное событие приурочили к празднованию Дня воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, который отмечается в России 30 сентября.

«Сегодня мы встретились на обновленном поле стадиона «Гидросталь», который не ремонтировался с шестидесятых годов. Здесь сформировался центр спорта, точка притяжения. Думаю, что это даст приток в спортивные школы. Ну, а проект „Выходи во двор“ будет продолжаться и расширяться», — отметил глава ведомства Дмитрий Абаренов.

Ремонт стадиона проводился в текущем году. Здесь обновили систему освещения, баскетбольную, волейбольную, мини-футбольную площадки, оборудовали беговые дорожки и установили трибуны на 1,2 тыс. мест. Футбольное поле модернизировано — теперь здесь размещено современное поле с искусственным газоном и подогревом. Также на стадионе оборудовано парковочное пространство.

«Каждый новый выезд мы видим, что спортивная инфраструктура в Подмосковье становится все лучше и лучше. Наш выездной сезон во всех городах региона прошел великолепно. Везде огромное количество детей, любителей футбола, болельщиков. Очень правильное решение запустить и развивать этот проект», — отметил Андрей Тихонов.

Тринадцатая игра сезона завершилась победой «Легенд футбола» со счетом 5:2. Напомним, что второй летний сезона проекта «Выходи во двор» стартовал в подмосковном Краснознаменске, где звездная сборная одержала победу.