Лева из «Би-2» признал, что группа фактически является банкротом

«Я бы сказал так: мы в общем-то банкроты на данный момент. Но я думаю, что это ненадолго, потому что мы отстраиваем сейчас свой определенный мир», — туманно высказался музыкант.

Группа провела пробный тур по США и Европе, чтобы понять, как «работает индустрия за рубежом». Однако западную публика их музыка особо не заинтересовала, а на симпатизирующих им эмигрантах много не заработаешь.

В конце января музыканты «Би-2» побывали в тюрьме в Таиланде за нелегальное выступление. Им пришлось заплатить штраф. После этого отменились концерты группы в Турции и ОАЭ. Следующее выступление запланировано только на 17 мая в греческих Салониках.

* признан в России иноагентом