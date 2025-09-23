Лидер чемпионата КХЛ потерпел первое поражение

Единственную шайбу на 64-й минуте забросил Ник Меркли.

Для нижегородцев это поражение стало первым в чемпионате — до этого было шесть побед кряду. Торпедовцы, заработав очко, остались во главе турнирной таблицы КХЛ с 13 баллами после семи матчей. На Западе они опережают «Локомотив» (11 очков), в Восточной конференции после такого же количества матчей лидирует «Металлург» (12). В активе «Шанхая» семь очков после шести игр.

В матче было много удалений — пять у «Драконов», семь — у «Торпедо».

«Сегодня было много силовой борьбы, стыков. Команды часто играли в формате «4 на 4», что говорит о заряженности и готовности обеих сторон оставить максимум сил на площадке. Команда оставила на площадке очень много сил, но чего-то не хватило», — сказал после матча главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.

