Лидер «Металлурга» высказался о возможном переходе в «Чикаго»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров в разговоре с «Чемпионатом» высказался о возможном переходе в клуб НХЛ «Чикаго Блэкхокс».

«Ястребы» выбрали россиянина на драфте-2023 во втором раунде под общим 44-м номером.

«Намекать не хочется, я суеверный, зачем говорить „гоп“, пока не перепрыгнул. Надо спокойно все обдумать. На горячую голову какие-то решения принимать неправильно», — сказал Канцеров.

Нападающий сообщил, что возьмет три-четыре недели на отдых, а затем с холодной головой определится о месте своей дальнейшей карьеры.

21-летний хоккеист провел мощный сезон в КХЛ, набрав 64 (36+28) очков в 63 матчах регулярного чемпионата и добавив 8 (4+4) баллов в 15 играх плей-офф. «Металлург» выиграл регулярку и уступил «Ак Барсу» в полуфинале Кубка Гагарина (1-4).