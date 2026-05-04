В ФАПах Подмосковья провели свыше 50 тыс. телемедицинских консультаций

С начала 2026 года в подмосковных ФАПах провели более 50 тыс. телемедицинских консультаций для жителей отдаленных территорий, в том числе с узкопрофильным специалистом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря телемедицине пациент может сэкономить время на посещении поликлиники, что особенно удобно жителям отдаленных территорий», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, она также позволяет фельдшеру в ФАПе оперативно получить экспертное мнение врачей медицинских организаций более высокого уровня.

В фельдшерско-акушерском пункте с помощью телемедицины можно получить расшифровку анализов и исследований, корректировку лечения и не только. Напомним, что записаться на прием можно, в том числе, через приложение «Добродел:Телемедицина».

