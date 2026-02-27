Лидер сборной США уличил Белый дом в создании фейкового видео с его участием

Нападающий «Оттава Сенаторз» и сборной США Брэди Ткачак отреагировал на видеоролик, который Белый дом сгенерировал с помощью ИИ и опубликовал в своих соцсетях.

На видео один из лидеров американской сборной уничижительно высказывается о сборной Канады и обещает «преподать урок» канадским хоккеистам.

«Это явно фейк, потому что не мой голос, я бы никогда не сказал ничего подобного. Мне не нравится это видео», — сказал Ткачак.

Также он заявил, что не разделяет планы президента США Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом.

В финале олимпийского турнира сборная США одолела в овертайме Канаду со счетом 2:1 и спустя 46 лет завоевала золотые медали Игр. На приеме в Белом доме Дональд Трамп примерил медаль Мэттью Ткачака, старшего брата Брэди, и в шутку заявил, что не вернет награду хоккеисту.