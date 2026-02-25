Трамп примерил золотую олимпийскую медаль и не захотел возвращать ее

Во время приема глава государства взял у нападающего Мэттью Ткачака золотую медаль, немедленно нацепил ее на шею и в шутку отказался ее возвращать. Трамп сказал, что выменяет ее на что-нибудь.

Фото: [ пресс-служба Белого дома ]

В финале Олимпийских игр сборная США в овертайме обыграла канадцев со счетом 2:1. Американцы сумели сдержать атаки «кленовых листьев». Лучшим игроком матча стал голкипер Коннор Хеллебак, отразивший 41 бросок, а в третьем периоде встречи совершивший несколько выдающихся спасений.

Дональд Трамп, выступая перед конгрессом, сообщил, что вручит Хеллебаку президентскую медаль свободы, главную гражданскую награду страны. Ранее этой чести удостаивались только 12 спортсменов.