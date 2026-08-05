Линдси Лохан вернулась к рыжему цвету волос

Актриса Линдси Лохан, чья карьера переживала и взлеты, и падения, решила напомнить о себе самым ярким способом, пишет Super. Актриса вернулась к рыжему цвету волос — тому самому, который когда-то стал ее визитной карточкой и принес ей мировую славу.

Снимки с новым образом она опубликовала в блоге, оставив лишь сердечко в подписи. И этого оказалось достаточно, чтобы фанаты и модные критики вновь заговорили о ней.

В последнее время Лохан носила блонд, но, судя по всему, решила, что пора возвращать дерзость. Модные издания уже окрестили ее новый образ «прежней Линдси» — той самой, которая в нулевых была иконой стиля для миллионов. Насыщенный красный оттенок действительно идет ей и добавляет образу свежести и уверенности.

Однако не только волосы привлекли внимание. Поклонники заметили, что лицо актрисы изменилось: исчез эффект «лисьих глазок», черты стали мягче, а общий вид — более зрелым и гармоничным. В Сети тут же появились слухи о том, что Лохан могла прибегнуть к пластике. Поговаривают даже, что над ее лицом работал тот же хирург, который сделал Беллу Хадид самой красивой женщиной планеты.

Стоит напомнить, что последние годы Лохан провела вдали от больших экранов. Она боролась с зависимостями, проходила реабилитацию, пережила судебные разбирательства. Однако в 2023 году у нее родился сын, и она вернулась в кино. Теперь актриса все чаще появляется на публике и, судя по всему, готова к новому витку карьеры.

Ранее сообщалось, что актриса Пэрис Хилтон сменила платиновый цвет волос на каштановый.