Пэрис Хилтон сменила платиновый цвет волос на каштановый

Светская львица и голливудская актриса Пэрис Хилтон вновь удивила своих поклонников, но на этот раз не новым проектом или нарядом, а сменой имиджа, пишет Super. Звезда, долгие годы ассоциировавшаяся с платиновыми локонами, впервые за долгое время появилась на публике с волосами теплого светло-каштанового оттенка.

Фото: [ соцсети ]

Фотографиями в новом образе она поделилась на своей странице в социальной сети, вызвав бурное обсуждение среди подписчиков.

Новый цвет волос Пэрис продемонстрировала на семейном фестивале Traverse City Cherry Festival, который прошел в Мичигане. На мероприятие она приехала вместе с трехлетним сыном и двухлетней дочерью. Для прогулки Хилтон выбрала романтичное макси-платье с цветочным принтом, дополнила образ панамой и солнцезащитными очками.

Однако главным акцентом, конечно же, стали ее длинные волнистые волосы нового оттенка. На всех снимках видно, что Пэрис постоянно держит детей за руки, демонстрируя трогательную заботу и нежность.

Стоит отметить, что это не первый бьюти-эксперимент 45-летней звезды в этом году. В мае она уже появлялась на показе круизной коллекции Gucci Cruise 2027 с темно-каштановыми волосами.

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