Линекер раскритиковал сборную Германии: «Одна из самых слабых немецких сборных, что я видел»

Знаменитый в прошлом нападающий сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер в интервью французской газете L’Equipe оценил шансы сборной Германии в матче с Францией на чемпионате мира. Такая встреча может состояться, если обе команды преодолеют первый раунд плей-офф.

В 1/16 финала Франция встречается со Швецией, а Германия сыграет с Парагваем.

«Я смотрел игру Германии и думаю — возможно, я ошибаюсь, — что это одна из самых слабых немецких сборных, которые я когда-либо видел. Франция может без проблем выйти в четвертьфинал. Германия во многом живет прошлым. Так что, думаю, можете спать спокойно», — сказал Линекер.

Собеседник издания напомнил, что на двух последних чемпионатах мира Германия даже не смогла выйти из группы. На нынешнем турнире немцы заняли первое место в группе Е. Они разгромили Кюрасао (7:1), затем одолели Кот-д`Ивуар (2:1), а затем в ничего незначащем для себя матче уступили Эквадору (1:2).

Гари Линекер является автором культовой фразы «В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы». Он произнес ее после полуфинала чемпионата мира 1990 года, в котором Англия уступила Германии в серии пенальти.