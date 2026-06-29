В Госдуме предложили повысить страховую пенсию россиянам с 70 лет

В России предлагают пересмотреть возраст, с которого пенсионеры получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом пишет ТАСС .

По словам депутата, действующая норма, предусматривающая увеличение фиксированной выплаты только после достижения 80-летнего возраста, нуждается в корректировке. Он считает, что право на повышенную пенсию следует предоставлять раньше — уже с 70 или хотя бы с 75 лет.

Нилов сообщил, что соответствующий законопроект уже направлен в правительство для получения заключения. Документ предусматривает поэтапное увеличение фиксированной выплаты по мере достижения определенного возраста. Предлагается повышать размер доплаты в 70, 80, 90 и 100 лет.

Парламентарий отметил, что с возрастом людям все чаще требуется дополнительная поддержка и помощь в решении бытовых вопросов. По его мнению, увеличение пенсионных выплат позволит частично компенсировать растущие расходы пожилых граждан. Отдельно он подчеркнул необходимость материальной поддержки долгожителей, включая россиян старше 100 лет.

Сейчас фиксированная выплата к страховой пенсии в России составляет 9 584 рубля в месяц. После достижения 80-летнего возраста она автоматически увеличивается вдвое — до 19 169 рублей. Перерасчет производится без подачи заявления, а повышенная выплата начинает поступать со следующего месяца после дня рождения пенсионера.

Предложение Ярослава Нилова пока остается законодательной инициативой. Для вступления новых правил в силу законопроект должен получить одобрение правительства, пройти рассмотрение в Государственной думе, Совете Федерации и быть подписан президентом России.

Ранее сообщалось, кому из пенсионеров повысят выплаты с 1 июля.