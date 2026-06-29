Освобожденный из плена житель Курской области заявил о регулярных избиениях в плену

Житель Курской области Роман, вернувшийся из украинского плена, рассказал об условиях содержания в одной из тюрем Винницы. По его словам, пленных регулярно избивали, а помещения не отапливались даже в сильные морозы. Об этом пишет ТАСС .

Житель Курской области Роман, освобожденный из украинского плена, рассказал о своем пребывании в одной из тюрем Винницы. По его словам, заключенные подвергались регулярному физическому насилию со стороны конвоиров.

Мужчина сообщил, что после прибытия в исправительное учреждение пленных начали избивать. По его утверждению, сотрудники охраны применяли силу по два-три раза в день и не обращали внимания на состояние здоровья заключенных.

Также Роман рассказал о тяжелых бытовых условиях. По его словам, помещения не отапливались, а через поврежденные окна в камеры проникал холод. Он отметил, что при температуре около минус 20 градусов внутри было настолько холодно, что стены и поверхности покрывались инеем.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщала, что аппарат омбудсмена продолжает работу по установлению местонахождения жителей Курской области, находящихся на территории Украины. Позднее губернатор региона Александр Хинштейн заявил, что имеются сведения о возможном пребывании там 15 жителей области.

27 июня Лантратова сообщила о возвращении из украинского плена пяти жителей Курской области, а также двух человек из других российских регионов. Работа по возвращению остальных граждан продолжается.

Ранее сообщалось, что Хинштейн рассказал о состоянии вернувшихся из украинского плена жителей Курской области.