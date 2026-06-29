Дачникам напомнили об условиях продажи урожая без налогов

Россияне имеют право продавать выращенные на собственном участке овощи, фрукты, ягоды и другую сельскохозяйственную продукцию без уплаты налога на доходы физических лиц. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Валерий Селезнев, уточнив, что льгота действует только при соблюдении требований законодательства.

По словам парламентария, урожай должен быть выращен без привлечения наемных работников. Кроме того, общая площадь земельных участков не должна превышать установленный законом лимит. В большинстве случаев он составляет 0,5 гектара, однако региональные власти могут увеличить его максимум до 2,5 гектара.

Депутат отметил, что продажа излишков урожая сама по себе не считается предпринимательской деятельностью, поэтому регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя не требуется. Однако если реализация продукции становится регулярной и осуществляется в крупных объемах, такую деятельность могут признать коммерческой. В этом случае потребуется оформить статус ИП и платить налоги в соответствии с законодательством.

Для подтверждения права на освобождение от НДФЛ необходимо получить документ в органе местного самоуправления или правлении СНТ. В справке должно быть указано, что продукция выращена на участке владельца или членов его семьи, а также отражена площадь используемой земли.

Селезнев также обратил внимание, что организаторы рынков и ярмарок могут устанавливать собственный перечень документов для допуска к торговле. Поэтому перед продажей урожая рекомендуется заранее уточнить все требования на конкретной торговой площадке.

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