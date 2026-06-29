Путин рассказал о предложениях Киева по ограничению боевых действий

Президент России Владимир Путин сообщил, что Киев предлагал Москве ограничить боевые действия территорией новых регионов и отказаться от взаимных ударов вглубь территории. Об этом глава государства рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, пишет ТАСС .

По словам президента, реализация такого сценария позволила бы Вооруженным силам Украины перебросить подразделения из Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей, а также с отдельных участков государственной границы на другие направления. Путин заявил, что, по его мнению, в условиях нехватки личного состава украинская сторона рассчитывала таким образом укрепить свои позиции.

Президент подчеркнул, что Россия не рассматривает возможность принятия подобных предложений. Он также заявил, что, по его оценке, при отсутствии успехов на линии боевого соприкосновения украинская сторона усиливает атаки на объекты российской инфраструктуры.

Глава государства отметил необходимость дальнейшего укрепления системы противовоздушной обороны, наращивания производства средств защиты и повышения эффективности взаимодействия всех структур, отвечающих за безопасность. Главной задачей он назвал защиту гражданского населения и критически важной инфраструктуры.

Путин также сообщил, что поврежденные объекты оперативно восстанавливаются, а атаки не влияют на выполнение задач российской армии. По его словам, российские войска продолжают наступательные действия на различных участках линии боевого соприкосновения, в том числе на Купянском, Сумском и Волчанском направлениях. Одной из целей этих операций президент назвал создание зоны безопасности вдоль государственной границы после вторжения ВСУ в Курскую область.

Ранее сообщалось, что Москва и Шэньчжэнь подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма.