В Южно-Сахалинске разыскивают пропавшую 36-летнюю женщину

В Южно-Сахалинске волонтеры и правоохранительные органы разыскивают 36-летнюю Дарью Александровну Цебизову, которая пропала 27 июня. По данным поисково-спасательного отряда «Сова», женщина ушла из дома в областном центре и до настоящего времени не вернулась. Об этом сообщает МК Сахалин .

Рост пропавшей — 164 сантиметра, телосложение среднее, волосы светлые, длиной до плеч, глаза карие. Среди особых примет — очки и несколько татуировок: изображение совы на левой руке от локтя до запястья, ловец снов на спине, а также татуировка в виде браслета на щиколотке.

В день исчезновения Дарья была одета в черную куртку и черные брюки. При себе у нее находилась небольшая сумка пастельного цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят сообщить об этом в поисково-спасательный отряд «Сова» по телефонам: 789-405, 789-648, +7 (984) 184-10-10 или +7 (962) 120-66-98. Любая информация может помочь в поисках.

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