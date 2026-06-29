Комментатор Нагучев возмутился содержанием матча Канада — ЮАР
Комментатор Нагучев о первой игре плей-офф ЧМ: «Какой же паршивый матч»
Фото: [ФИФА]
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Нагучев возмутился содержанием первого матча плей-офф на чемпионате мира по футболу, в котором сборная Канады обыграла команду ЮАР со счетом 1:0.
Единственный мяч был забит в компенсированное время. Полузащитник Стивен Эуштакиу поразил ворота африканцев ударом из-за штрафной.
«Господи, какой же паршивый матч. Как будто за два (простите) «Арсенала» вышли двадцать два Райя (голкипер «Арсенала» — прим.) и лупят, куда говорит Артета (главный тренер «Арсенала» — прим.). Хоть ауты и угловые быстро подают. Спасибо правилам, там бы померли прям на поле от скуки», — написал Нагучев на своей странице в соцсетях.
Сборная Канады прошла в 1/8 финала, где сыграет с победителем матча Нидерланды — Марокко.
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