Комментатор Нагучев возмутился содержанием матча Канада — ЮАР

«Господи, какой же паршивый матч. Как будто за два (простите) «Арсенала» вышли двадцать два Райя (голкипер «Арсенала» — прим.) и лупят, куда говорит Артета (главный тренер «Арсенала» — прим.). Хоть ауты и угловые быстро подают. Спасибо правилам, там бы померли прям на поле от скуки», — написал Нагучев на своей странице в соцсетях.