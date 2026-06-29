Репетиторы в Подмосковье вошли в число самых высокооплачиваемых в России

Московская область вошла в число регионов с самыми высокими зарплатными предложениями для репетиторов. Аналитики изучили вакансии, опубликованные с января по май 2026 года, и составили рейтинг субъектов России по уровню предлагаемого дохода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».

Московская область заняла второе место среди российских регионов по уровню предлагаемых зарплат для репетиторов. Согласно исследованию сервиса «Авито Работа», в среднем специалистам здесь готовы платить 58 370 рублей в месяц.

Москва также вошла в число лидеров рейтинга, расположившись на третьей строчке. Средний уровень предлагаемых выплат для репетиторов в столице составляет 57 810 рублей в месяц. Высокий спрос на преподавателей в Московском регионе эксперты связывают с большим количеством школьников и абитуриентов, а также устойчивым интересом к дополнительному образованию.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург. В Северной столице работодатели предлагают репетиторам в среднем 62 135 рублей в месяц — это самый высокий показатель среди всех регионов страны.

В первую пятерку также вошли Краснодарский край, где средняя предлагаемая зарплата составляет 56 667 рублей, и Воронежская область с показателем 55 750 рублей в месяц.

По словам директора по развитию сервиса «Авито Работа» Романа Губанова, высокий уровень оплаты труда в регионах-лидерах обусловлен развитой образовательной инфраструктурой и стабильным спросом на подготовку школьников по наиболее востребованным предметам.

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