Сафонов получил в ПСЖ итальянского конкурента

18-летний футболист перейдет в парижский клуб на правах свободного агента. Лонгони выступал в юношеских командах системы «Милана». В минувшем сезоне он провел 17 матчей в разных турнирах, в которых пропустил 18 мячей.

Планируется, что Лонгони будет третьим вратарем в ПСЖ. Занимавший эту позицию в минувшем сезоне Ренато Марин отправится в аренду в Португалию.

Журналист Le Parisen Бенджамин Куарез рассказал, что ПСЖ не планирует расставаться с голкипером Люка Шевалье, который по ходу прошлого сезона проиграл конкуренцию россиянину Матвею Сафонову.

Контракт самого Сафонова с ПСЖ рассчитан до 2029 года. Голкипер сборной России провел за парижский клуб два сезона и стал двукратным победителем Лиги чемпионов. Авторитетная французская газета L'Equipe высоко оценила роль Сафонова в завоевании трофея в этом году, когда ПСЖ обыграл лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 — пенальти).