Врач объяснил, почему людям снится падение во сне

Сны, в которых человек внезапно ощущает падение с высоты и резко просыпается, могут возникать из-за особенностей работы вестибулярного аппарата. Такое объяснение дал ТАСС заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

По словам специалиста, причиной подобных ощущений становятся так называемые вестибулярные галлюцинации. Во время перехода от бодрствования ко сну чувствительность нервной системы меняется, из-за чего мозг может ошибочно воспринимать положение тела в пространстве. В результате человеку кажется, что он резко теряет высоту.

Эксперт отметил, что в момент засыпания происходит быстрое переключение между различными состояниями сознания. В этот период вестибулярная система, отвечающая за чувство равновесия и положение тела, может «сообщить» мозгу о несуществующем изменении высоты.

Чтобы объяснить возникшее ощущение, мозг формирует соответствующий сюжет сна. Именно поэтому человеку может присниться падение, прыжок с высоты или полет. Нередко такие сновидения сопровождаются внезапным пробуждением.

Полуэктов подчеркнул, что подобное явление считается достаточно распространенным. Несмотря на современные исследования в области медицины сна, ученые до сих пор не могут полностью объяснить механизм возникновения таких сновидений, поэтому феномен продолжает изучаться.

Ранее сообщалось, что врач предупредила об опасности специй и соусов, маскирующих испорченные продукты.