Жильцам многоквартирных домов объяснили порядок жалобы на УК

Жителям многоквартирных домов напомнили, что бездействие управляющей компании не стоит оставлять без внимания. Если УК игнорирует обращения жильцов или не устраняет выявленные нарушения, граждане вправе обратиться в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ). Об этом пишет ТАСС .

По словам депутата Госдумы Дмитрия Свищева, поводом для жалобы могут стать грязные подъезды, неработающий лифт, проблемы с содержанием общего имущества, а также непонятные начисления в платежных документах. Если после письменного обращения в управляющую компанию в течение 30 дней не поступил ответ или проблема так и не была решена, это считается нарушением.

Перед подачей жалобы в ГЖИ парламентарий рекомендует направить официальную претензию в адрес управляющей компании. Если реакции не последует, необходимо обратиться в жилищную инспекцию, приложив доказательства нарушений: фотографии, видеозаписи, копии обращений и другие материалы.

Свищев подчеркнул, что обращение в надзорные органы является законным способом защиты своих прав. По его словам, после проверки Государственная жилищная инспекция может привлечь управляющую компанию к административной ответственности, назначить штраф или, в случае систематических нарушений, поставить вопрос о лишении организации лицензии на управление многоквартирными домами.

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