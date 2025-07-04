«Ливерпуль» навсегда закрепил за Диогу Жотой игровой номер

В «Ливерпуле» больше ни один футболист не будет выступать под номером 20. Клуб навечно закрепил его за погибшим полузащитником Диогу Жотой.

Также клуб создал страницу, где каждый может оставить памятное сообщение или выразить соболезнование по поводу трагической гибели футболиста.

28-летний португальский нападающий «Ливерпуля» погиб в автокатастрофе в Испании. Вместе с ним в автомобиле находился его 26-летний брат Андре. Автомобиль из-за лопнувшей шины выбросило с трассы, машина перевернулась и загорелась. Диогу и Андре погибли на месте.

Диогу Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года после перехода из «Вулверхэмптона». В этом году он стал с клубом чемпионом Англии.

Стало известно, что похороны Диогу и Андре Жота пройдут 5 июля в их родном городе Гондомаре в Португалии. Траурные мероприятия начнутся в пятницу, 4 июля, с панихиды в часовне города Сан-Кожме.