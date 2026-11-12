Ольга Бузова осваивает сити‑фермерство: певица учится выращивать микрозелень в Коломне

Проект выходит при поддержке АНО «Институт развития интернета» и Министерства просвещения РФ. В новом сезоне фокус сместился: вместо вузов в центре внимания оказалась система среднего профессионального образования. Задача сезона — показать, что современные колледжи и техникумы представляют собой высокотехнологичные кластеры, а не «запасной аэродром». Авторы проекта уделяют особое внимание инженерным и рабочим профессиям.

Коломна стала девятым городом в маршруте из десяти. Съемочная группа побывала в Коломенском аграрном колледже имени Н. Т. Козлова, где темой выпуска выбрали сити-фермерство. Ольга разбиралась, как на вертикальных фермах выращивают овощи и зелень: там специалист соединяет знания агрономии с управлением высокотехнологичным оборудованием — системами освещения и контроля микроклимата.

В выпуске покажут, как на агровате выращивают микрозелень, чем полезен базилик и сколько времени нужно, чтобы получить первый урожай.

«Сити-фермерство — это выращивание растений без использования земли», — рассказал Ольге Бузовой студент 4 курса Артем Шорохов.

Выпуск получился с изюминкой: ради съемок Ольге пришлось «отменить» концерты на неделю, чтобы остаться в колледже и дождаться всходов своего «бУзилика». В лаборатории при этом звучала ее песня «Мало половин».

Ранее сообщалось, что в «Медиашколе Подмосковья» приняли участие 300 представителей молодежи.