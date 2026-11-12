Белый фургон «как в кино»: жители Реутова обсуждают машину с призраком на дверце

По улицам Реутова проехал белый фургон, чей вид отсылает к голливудской картине об охотниках за привидениями. Узнать отсылку легко по рисунку на задней дверце — зачеркнутому привидению. Снимки машины быстро разошлись по местным пабликам, и разговор получился шире, чем просто «смотрите, какой тюнинг», сообщил REGIONS.

Реакции разделились. Одни сочли это рекламным ходом или чьей-то забавой. Другие повели себя неожиданно серьезно: в комментариях начали появляться рассказы о странных явлениях, которые люди якобы наблюдали у себя дома.

«Если это реальная служба, я бы с удовольствием обратился к ним за помощью. В старой квартире постоянно происходят странные вещи, и профессиональный осмотр бы не помешал», — пишут пользователи в чатах.

Оказалось, что услуги по «изгнанию» аномалий в России — не только выдумка сценаристов. В Перми, к примеру, предприниматели официально открыли службу охотников за привидениями: они выезжают в жилые и коммерческие помещения, а для фиксации странностей используют тепловизоры и приборы, замеряющие электромагнитный фон. Первичный осмотр с консультацией там оценивают примерно в ₽500. Похожие начинания встречаются в Москве и Петербурге, правда, часто под другими вывесками — например, «биоэнергетическая очистка» или «экология жилого пространства».

Психологи связывают спрос на такие услуги не с мистикой, а с тревожностью людей.

«Для многих людей вызов „охотника за привидениями“ — это современный аналог приглашения священника для освящения дома. Это ритуал, который дает человеку чувство контроля над ситуацией и психологическое облегчение, независимо от того, были ли зафиксированы реальные аномалии», — пояснила REGIONS психолог, психотерапевт Марина Гринвальд.

Кем именно является владелец реутовского фургона — зарегистрированной службой или просто эксцентричным человеком — официально неизвестно. Но машина точно не осталась незамеченной.

Ранее сообщалось, что Коломенский агроколледж стал участником шоу «Ольга Вузова. Колледжи».