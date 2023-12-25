Любители лыж в подмосковном Куровском получили в подарок новую трассу
Фото: [Городской парк «Меланж»]
В парке «Меланж» (Орехово-Зуевский городской округ, Куровское) оборудована лыжная трасса длиной 650 метров.
По лыжне можно пробежаться как классическим ходом, так и коньковым. В самое ближайшее время в парке установят сказочную инсталляцию из светящихся фигур, которая станет главной фотозоной для жителей и гостей города. В рамках областного проекта «Зима в Подмосковье» здесь проведут анимационные программы, мастер-классы и новогодние представления.
Новое общественное пространство «Меланж» открыли в этом году. На набережной реки Нерской сделали прогулочную зону с детскими и спортивными площадками, оборудовали лодочную станцию с пунктом проката и уютные ротонды с качелями.