Любители лыж в подмосковном Куровском получили в подарок новую трассу

По лыжне можно пробежаться как классическим ходом, так и коньковым. В самое ближайшее время в парке установят сказочную инсталляцию из светящихся фигур, которая станет главной фотозоной для жителей и гостей города. В рамках областного проекта «Зима в Подмосковье» здесь проведут анимационные программы, мастер-классы и новогодние представления.

Новое общественное пространство «Меланж» открыли в этом году. На набережной реки Нерской сделали прогулочную зону с детскими и спортивными площадками, оборудовали лодочную станцию с пунктом проката и уютные ротонды с качелями.