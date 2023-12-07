Любительский турнир по гандболу «Герои Города» пройдет в подмосковном Чехове

Завтра в Чехове начинается любительский турнир по гандболу «Герои Города», он будет проходить три дня подряд.

Участие в соревнованиях примут 53 команды, они будут представлять 14 городов, включая Чехов, Москву, Подольск, Протвино, Долгопрудный и другие. Победителей определят в пяти категориях — среди юношей, девушек, женщин, мужчин-любителей и мужчин-профессионалов. Расписание матчей можно найти здесь. Отметим, что данный турнир проводится с 2017 года.

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