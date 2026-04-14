«Внешность важна для профессионализма»: звезда «Холопа» Ольга Дибцева объяснила подтяжку груди после похудения

Ольга Дибцева — та самая красотка из «Холопа» — сбросила 40 кг и стала еще красивее. Но, как часто бывает после резкого похудения, грудь, увы, потеряла форму. Актриса решила не молчать.

Как пишет The Voice, артистка решилась на пластику деликатного органа и сделала подтяжку. Дибцева отметила, что внешность для нее — не просто каприз, а часть профессии.

«Если уж рассказывать о своем пути изменений во внешности и в жизни — то рассказывать все честно. Я вижу, как многим женщинам это нужно и важно, как мой пример вдохновляет и поддерживает. Так вот, после долгих раздумий я решилась на подтяжку груди!» — сказала Дибцева в видео, опубликованном в ее блоге.

Актриса подошла к делу серьезно: долго выбирала врача, смотрела их работы, искала естественный результат. Перед операцией, кстати, не волновалась. Была в хорошем настроении.

Причин для пластики накопилось несколько. Во-первых, резкое похудение. Во-вторых, двое родов и кормление. А еще большая грудь долгие годы была е визитной карточкой.

Ранее Ольга Дибцева призналась, что пробовала худеть с помощью препарата для диабетиков, но получила обратный эффект.