Главное небесное событие мая: жители Подмосковья увидят необычные явления

Май в этом году порадует любителей астрономии сразу несколькими красивыми явлениями. Как рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев, уже 1 мая наступит полнолуние, а следующее выпадет на 31-е число.

Именно такое второе полнолуние в одном месяце и называют Голубой Луной. При этом сама Луна, как уточнил астроном, останется обычного цвета — речь идет только о редком календарном совпадении.

Еще одно заметное событие ждут в ночь с 5 на 6 мая, когда максимума достигнет метеорный поток Эта-Аквариды. По словам специалиста, в пик можно будет увидеть до 70 метеоров в час. Радиант этого потока находится в созвездии Водолея, которое поднимается над горизонтом после двух часов ночи, но сами метеоры могут вспыхивать по всему небу. Лучше всего наблюдать их за городом, подальше от засветки. Этот поток связан с кометой Галлея.

Кроме того, весь май сохранится хорошая вечерняя видимость Венеры. Планета будет постепенно удаляться от Солнца, поэтому наблюдать ее станет удобнее. Алексеев добавил, что в бинокль у Венеры уже можно заметить фазу — частичное освещение диска. Из ярких планет по вечерам также будет хорошо виден Юпитер.

Ранее сообщалось, что в России создадут цифрового двойника космического города с помощью ИИ.