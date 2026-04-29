Опять снег: синоптики пообещали жителям Подмосковья холодный и сырой день

29 апреля в Московской области сохранится по-настоящему неапрельская погода. По прогнозу синоптиков Гидрометцентра, в регионе будет облачно, местами пройдут небольшие осадки — дождь и мокрый снег.

Днем по области температура составит всего от +1 до +6 градусов. Ночью похолодает еще сильнее: в отдельных районах столбики термометров могут опуститься до -4. Погоду также будет сопровождать северо-западный ветер скоростью 6–11 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня ожидается в пределах 748–751 миллиметра ртутного столба. Так что жителям Подмосковья стоит готовиться к холодному, сырому и не слишком комфортному дню.

Ранее сообщалось, когда в Подмосковье станет по-настоящему тепло и солнечно.