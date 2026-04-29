Длинные выходные без перерыва: майские праздники предложили объединить

В Общественной палате предложили объединить майские праздники и сделать отдых непрерывным с 1 по 9 мая. С такой идеей в интервью РИА Новости выступил заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб. По его мнению, нужные для этого дни можно взять из длинных январских каникул, не увеличивая общее число выходных в году.

Гриб считает, что нынешняя система с разорванными майскими выходными неудобна для людей. По его словам, весна гораздо лучше подходит для поездок, дачи, семейного отдыха и просто активного времени на свежем воздухе, чем длинная зимняя пауза. Он предложил сократить новогодние каникулы, например, до 7 января, а освободившиеся дни перенести на начало мая.

По сути, речь идет не о добавлении новых выходных, а о перераспределении уже существующих. В Общественной палате полагают, что такой формат был бы для россиян удобнее, тем более что многие и сейчас фактически удлиняют майские праздники за счет отпусков и отгулов.

