«Локомотив» выбрал нового капитана

Проведение выборов потребовалось, поскольку в зимнее трансферное окно прежний капитан железнодорожников полузащитник Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА.

Клуб снял процедуру выборов в духе шоу «Последний герой», где участники тайно отдают свои голоса. Капитаном был выбран Митрюшкин, вице-капитанами стали Алексей Батраков и Сесар Монтес.

Антон Митрюшкин выступает за «Локомотив» с 2024 года, когда перешел в столичный клуб из подмосковных «Химок» в качестве свободного агента. Ранее уроженец Красноярска и воспитанник московского «Спартака» играл за швейцарский «Сьон», немецкие «Фортуну» и «Динамо» (Дрезден).

В нынешнем сезоне Митрюшкин провел 17 матчей в РПЛ, в которых пропустил 21 мяч. Четыре игры голкипер завершил на ноль.

