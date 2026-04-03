Собчак, Познер и Костомаров выступят на форуме по франчайзингу в Москве 19–20 апреля

19 и 20 апреля в московском Центре событий РБК впервые пройдет Международный форум по франчайзингу «Стратегия Лидера». Мероприятие соберет более тысячи участников: лидеров рынка франчайзинга из России и других стран, инвесторов, представителей бизнеса и госструктур. Организаторы — Фонд Росконгресс и «РБГ» (оператор «РБК Франшизы») при поддержке Российской ассоциации франчайзинга. Стратегический партнер — Сбер Бизнес. Об этом пишет REGIONS.

В центре деловой программы — главные тренды 2026 года. Среди них трансформация моделей продаж франшиз, развитие партнерских сетей в условиях экономической турбулентности, выход российских брендов на зарубежные рынки, применение искусственного интеллекта и роль личного бренда собственника. Гендиректор «РБГ» Камета Сабирова назвала форум инструментом поиска решений и снижения рисков для отрасли, которая остается ключевым механизмом масштабирования бизнеса в России.

В числе спикеров заявлены глобальный инвестор Оскар Хартманн, рестораторы Антон Пинский и Алексей Васильчук, основатель Franch.Global Сергей Дегтярев, президент Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко, директор департамента франчайзинга «Пятерочки» Михаил Кольцов, президент Cosmos Hotel Group Александр Биба, а также эксперт по франчайзингу из ОАЭ доктор Бабу. Модераторами дискуссий выступят Ксения Собчак, Денис Кутергин и Алршед Абдулжавад. Также на форуме запланированы выступления Владимира Познера и олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

Гостей ждут прикладные сессии, международный блок, бизнес-нетворкинг и выставочная зона для франшиз. Регистрация уже открыта на официальном сайте. Возрастное ограничение — 16+.

Ранее сообщалось о том, что подмосковные аграрии могут компенсировать до 90% затрат на участие в выставках.