Футболист «Локомотива» рассказал, почему приехал на сборы с лишним весом

Аргентинский хавбек присоединился к железнодорожникам в середине декабря. Во время первого сбора «Локо» в Сети завирусились фотографии Веры с округлым животиком.

«Я 4,5 месяца был без клуба, находился в Аргентине. Когда не играешь, сложно поддерживать форму и работать с той же интенсивностью и мотивацией. К тому же в Аргентине образ жизни немного отличается от того, что есть в других странах. Еще и так вкусно», — рассказал Вера.

Футболист отметил, что уже сбросил пару килограммов по ходу первого сбора.

В России Лукас Вера выступал за «Оренбург» и «Химки». В общей сложности он провел в РПЛ 85 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 16 передач. После развала «Химок» аргентинец подписал контракт с клубом «Аль-Вахда», но не провел за клуб из Эмиратов ни одного матча.

