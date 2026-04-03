Чем подкормить смородину и крыжовник весной: дачница из Подмосковья поделилась секретами

Залог богатого урожая смородины и крыжовника — правильная подкормка в начале сезона. О том, какие удобрения выбрать и как не переборщить, рассказала опытная дачница из Подмосковья Оксана Сергеева. Об этом пишет REGIONS.

Первый этап — ранняя весна, сразу после схода снега и прогрева почвы. В это время кустам нужны азот и органика, чтобы проснуться и нарастить зеленую массу. Сергеева посоветовала использовать карбамид или аммиачную селитру по инструкции, рассыпая гранулы по приствольному кругу и слегка заделывая в землю. Также подойдет перепревший навоз или компост — тонким слоем вокруг куста, но без засыпания основания побегов. Золу как источник калия и микроэлементов тоже можно вносить, но отдельно от азотных удобрений. Дачница предупредила: избыток азота приведет к буйной листве и скудному урожаю, поэтому лучше немного недокормить, чем перекормить.

Вторая волна подкормок приходится на период перед бутонизацией и цветением, когда растение готовится формировать завязи. В это время Сергеева переходит на калий и фосфор — они отвечают за размер и вкус ягод. Она рекомендует калийно-фосфорные удобрения без азота либо зольный настой: стакан золы на ведро воды, настоять и полить под куст. Это одновременно и подкормка, и легкая профилактика болезней.

После сбора урожая дачница советует повторить калийно-фосфорную подкормку: так кусты заложат почки на следующий год и лучше перезимуют. Многие забывают о растениях сразу после снятия ягод, но именно в этот момент закладывается будущий сезон, подчеркнула Сергеева. Главные правила любых удобрений — вносить их только во влажную почву (или сочетать с поливом) и строго соблюдать дозировку.

