Сельхозпроизводители Подмосковья могут получить компенсацию до 90% расходов на участие в крупных выставках

Сельскохозяйственные предприниматели Московской области получили мощный инструмент для продвижения своей продукции и технологий на федеральном уровне: с 3 по 9 апреля открыт прием заявок на частичную компенсацию затрат на участие в профильных выставках. Благодаря этой мере господдержки предприятия смогут вернуть до 90% понесенных расходов — серьезное подспорье для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Программа предусматривает выделение до 300 тыс. руб. на одну организацию. Эти средства можно направить на оплату выставочных площадей, оформление стендов, транспортировку оборудования и другие сопутствующие расходы, связанные с участием в отраслевых мероприятиях.

Утвержден перечень из 9 значимых выставок 2026 года, участие в которых можно субсидировать. Туда, в частности, вошли «АГРОПРОДМАШ», «Спецтехника 2026», «Дрон Экспо 2026», «Российская неделя здравоохранения — 2026», «Электроника России 2026».

Чтобы претендовать на компенсацию, компании должны соответствовать двум основным критериям: быть официально зарегистрированными на территории Московской области и числиться в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведет Федеральная налоговая служба.

Процесс подачи заявки максимально упрощен: предприниматели могут оформить все необходимое через центр «Мой бизнес» на региональном портале государственных и муниципальных услуг. Получить консультацию можно по телефону горячей линии поддержки предпринимателей: 0150.

