«Трафик рухнул в 10 раз»: россияне массово бегут из Telegram, названы главные альтернативы

Павел Дуров теряет российскую аудиторию, и потери уже исчисляются десятками процентов. Михаил Осеевский раскрыл шокирующие цифры: трафик Telegram за неполные два месяца рухнул в 10 раз — с 500 Мб на пользователя в феврале до 50 Мб сейчас. Об этом сообщает «РБК».

Аналитики оценивают падение в среднем по стране в 17–18%. Пользователи в панике ищут, куда перебежать, пока мессенджер окончательно не заблокировали. Эксперты уже составили список «спасательных шлюпок». Вот главные бесплатные альтернативы, которые пока работают без сбоев.

Российский eXpress делает ставку на безопасность. Шифрование и корпоративный контур — его козыри. Интерфейс современный, часть функций платная, но бесплатного большинству хватит.

Американский imo выстрелил в декабре — почти 10 млн пользователей в РФ. Звонки работают даже на древнем 2G. Есть исчезающие сообщения и защита от скриншотов. Но приватность под вопросом.

Element — децентрализованный открытый код. Сам выбираешь сервер, сквозное шифрование по умолчанию. Видеозвонки, файлы, телеконференции.

«Яндекс Мессенджер» — для своих, кому не жалко войти в экосистему. Есть публичные каналы, как у Дурова. Но сервис молодой, и бизнес не спешит туда переезжать.

А главный сюрприз — южнокорейский KakaoTalk. Он вырвался в топ магазинов приложений в середине марта. Сквозное шифрование, стабильная работа, несколько профилей. Минус: неполный перевод на русский и корейский колорит.

Пока народ в панике меняет мессенджеры, рекламодатели, наоборот, наращивают активность. В Петербурге за первые три месяца 2026 года разместили на 37,5% больше рекламных публикаций в Telegram, чем год назад. Бизнес не спешит прощаться с аудиторией, даже если трафик тает на глазах.

