Уколы для похудения едва не убили москвичку: острые крылышки с пивом довершили картину

Москвичка, мечтавшая похудеть, едва не погибла из-за опасного эксперимента. Женщина занималась с персональным тренером в тренажерном зале, и именно он порекомендовал ей экспериментальный препарат для лечения ожирения, якобы превосходящий по эффективности известный американский аналог. Об этом пишет Life со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Клиентка нашла это средство на сомнительном сайте, заказала и начала колоть наугад, не соблюдая никакой дозировки. При этом она проигнорировала ключевые правила: специальную диету и категорический запрет на алкоголь. Вечером рокового дня женщина плотно поужинала — съела острые куриные крылышки, запила пивом и снова сделала инъекцию.

Организм дал сбой почти мгновенно. У пациентки резко подскочила температура, начались невыносимые боли в спине и мучительная рвота. В больницу ее доставили в критическом состоянии. Врачи диагностировали острый панкреатит и перитонит — опасные для жизни состояния, требующие экстренного хирургического вмешательства.

Медикам чудом удалось откачать женщину в последний момент. Сейчас она находится в стационаре под строгим наблюдением и посажена на лечебную диету. От острых крылышек с пивом пациентку временно изолировали — в самом прямом смысле.

