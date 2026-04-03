Подмосковные учителя повысили квалификацию для преподавания в ракетостроительных классах

С 30 марта по 2 апреля в Санкт‐Петербургском государственном морском техническом университете состоялось обучение педагогов из Подмосковья. Программа была разработана специально для реализации проекта по созданию и развитию классов ракетостроительной направленности — инициативы, призванной заложить фундамент инженерных компетенций у школьников с ранних лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Цель образовательной программы — сформировать у учителей комплекс современных инженерных и методических навыков, которые позволят эффективно работать с учащимися профильных классов. Педагоги не просто обновили свои знания: они освоили новые подходы к преподаванию, научились интегрировать передовые технологии в учебный процесс и выстраивать междисциплинарные связи, критически важные для ракетостроения.

В ходе интенсива преподаватели погрузились в три взаимосвязанных тематических блока: «Инженерная графика», «Разработка программных решений на Python и проектирование учебных материалов с применением EdTech-технологий», а также «ТРИЗ: Основы творческого мышления в технике и инженерии».

В ближайшее время полученные знания будут интегрированы в учебный процесс школ Московской области. Это позволит усилить практико‐ориентированную подготовку будущих инженеров, дать школьникам возможность уже на этапе общего образования прикоснуться к реальным задачам ракетно‐космической отрасли и осознанно выбрать профессиональный путь.

