Андрей Григорьев-Апполонов встретил легенд советского кино и поделился фотографией с ними

Солист «Иванушек International» Андрей Григорьев-Апполонов поделился редким снимком, на котором запечатлен вместе с легендарными актерами Натальей Варлей и Дмитрием Харатьяном, сообщает Womanhit.ru.

Встреча с легендами советского кино произошла на съемках. Певец не упустил возможности сделать совместное фото, а заодно поинтересовался у подписчиков, какие фильмы с участием Варлей и Харатьяна они любят больше всего.

Фолловеры мгновенно отреагировали на публикацию. Телеведущая Екатерина Стриженова, например, оставила теплый комментарий с приветствием. Другие подписчики выразили восхищение встречей и отметили, что Варлей выглядит прекрасно, несмотря на годы.

Некоторые обратили внимание на внешность самого Григорьева-Апполонова — волосы певца стали светлее. Фанаты шутят, что артист теперь стал блондином в рядах «Иванушек».

78-летняя Наталья Варлей давно не появлялась на публике. В прошлом году актриса перенесла операцию на кисти руки из-за хронических болей. Причиной недуга стало ее цирковое прошлое: в молодости Варлей работала эквилибристкой, и постоянные нагрузки дали о себе знать спустя десятилетия.

Именно опыт в цирке помог Варлей блестяще исполнить роль в фильме «Вий», где ее героиня летала на метле и выполняла трюки без дублерши.

