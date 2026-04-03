В Подмосковье прошло награждение победителей главных литературных премий региона

2 апреля в Московской губернской универсальной библиотеке города Королев прошла торжественная церемония награждения победителей двух знаковых литературных премий региона — имени Роберта Рождественского и имени Михаила Пришвина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Премия имени Роберта Рождественского отмечает авторов за выдающиеся поэтические произведения. Жюри обращает особое внимание на работы, которые получили широкое общественное признание и воспевают героическую историю страны, любовь к России и Подмосковью. В 2025 году на эту премию было подано 57 заявок.

Лауреатами премии имени Рождественского в прошлом году стали:

•Оксана Москаленко (городской округ Пушкинский) в номинации «Зрелое перо» за книгу «Огненный щит»;

•Наталия Силаева из Серпухова в номинации «Поэтический дебют» за книгу «Победа за нами!».

Премия имени Пришвина присуждается за прозаические произведения, посвященные любви к родному краю, его истории и традициям. В 2025 году на соискание этой награды было подано 45 заявок.

Победителями в номинациях премии Пришвина стали:

•Александра Авраменко из Одинцова в номинации «Краеведческо-публицистические произведения» за двухтомник «Летопись Покровского храма и села Перхушково»;

•Михаил Булгаков (городской округ Пушкинский) в номинации «Художественные произведения» за книгу «Северные истории».

Особого признания удостоились и руководители литературных объединений городских округов Ленинский, Красногорск, Кашира и Балашиха — им вручили почетные грамоты за вклад в развитие литературной жизни региона и поддержку талантливых авторов.

