Главный нарколог Минздрава Подмосковья рассказал, чем опасно курение во время беременности

Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал об опасности курения во время беременности.

«Курение считается одним из ключевых факторов, влияющих на риск развития синдрома внезапной детской смерти (СВДС), который можно предотвратить. Если мать курит во время беременности, вероятность СВДС у ребенка возрастает более, чем в два раза», - пояснил специалист.

По его словам, если родители продолжают курить после рождения ребенка, риск увеличивается в несколько раз. Никотиновые смолы оседают на одежде, волосах и мебели, постепенно отравляя младенца.

«Особенно высок риск при совместном сне с курящим взрослым — в такой ситуации вероятность синдрома внезапной детской смерти возрастает в несколько раз», - подчеркнул врач.

Холдин отметил, что оптимальным сроком отказа от курения считается от полугода до года до планируемого зачатия. За это время организм сможет восстановиться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании искусственного интеллекта в здравоохранении.