Почти 54% россиян покупают квартиры за две недели: рынок удивил скоростью сделок

Почти 54% россиян готовы к сделке по приобретению квартиры уже в первые две недели. Об этом свидетельствуют данные аналитиков компании «Жилфонд», имеющиеся в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как отмечается, значительная доля — 14,6% покупателей — полностью готова к сделке и вносит задаток уже в течение первой недели. Еще 27% клиентов принимают такое решение спустя неделю, а 12,14% — через две недели. По оценкам аналитиков, в итоге почти 54% покупателей выходят на сделку в максимально короткие сроки — в пределах двух недель.

На первые четыре недели приходится 62,5% всех случаев, тогда как на последующие четыре недели — еще 15,5%. При этом свыше 20% клиентов растягивают процесс на срок от двух месяцев и более.

«В исследовании намеренно учтены только те лиды, по которым были совершены сделки, чтобы не считать тех, кто просто время от времени интересуется недвижимостью, но на сделку выходить на самом деле не готов. Так что стоит констатировать, что современный рынок действительно располагает к спокойному вдумчивому принятию решений. Люди не слишком опасаются, что интересующий объект пропадет из экспозиции. Не будет его — значит, найдется что-то еще», — пояснил директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

Ранее стал известен самый безопасный вариант бодрящего напитка.