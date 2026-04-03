Подмосковный проект по телемедицине победил на всероссийском отборе лучших практик активного долголетия

Проект Министерства здравоохранения Московской области по телемедицине стал победителем VI Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия. Итоги отбора подвели на площадке Координационного центра Правительства РФ.

Лучшие практики отметили зампред Правительства РФ Татьяна Голикова и министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

Награды был удостоен подмосковный проект «Телемедицина для долголетия». Совместно с Минсоцразвития региона в 68 центрах «Активного долголетия» в 55 округах было запущено специальное обучение по записи на телемедицинские консультации.

«На сегодняшний день его прошли свыше 1,1 тыс. человек, почти 40% из них начали пользоваться цифровым сервисом», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

