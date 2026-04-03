В Одинцовском пройдет выставка пастельных работ художника Юрия Леонова

В субботу, 4 апреля, в большом зале Восточного флигеля усадьбы Вяземы Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина в Одинцовском округе откроется выставка работ художника Юрия Леонова «Традиции русского пейзажа», она будет работать до 1 июня. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетители увидят 50 пастельных работ художника, которые были созданы с 2009 по 2025 годы. Их отличительной чертой является прозрачность красочной пастельной поверхности. Гостям также представят циклы работ, посвященные Кускову и Павловску.

Леонов является почетным академиком Российской академии художеств, академик Международной академии творчества, член Союза художников России, членом Правления Московского союза художников. Его работы находятся в Государственном Русском музее, Государственном театральном музее им. А.А. Бахрушина, в музеях Англии, США, Японии, Польши, а также в частных собраниях в России и за рубежом.

