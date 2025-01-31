Лучшим режиссером премии «Золотой орел» признан Владимир Грамматиков

В рамках премии «Золотой орёл» за 2024 год лучшим режиссером был признан Владимир Грамматиков, снявший фильм «Смотри на меня!». Об этом стало известно из сообщения РИА Новости.

В числе претендентов на награду в этой категории были Алексей Герман-младший, режиссер фильма «Воздух», а также Никита Высоцкий, Илья Лебедев и Дмитрий Иосифов, представившие фильм «Любовь Советского Союза».

Победитель конкурса выразил благодарность жюри за то, что оно выбрало его. По словам Грамматикова, это его первая награда «Орла», и он очень рад.

«Не буду менять традиции: конечно, слова благодарности… Всегда лауреаты благодарят своих родителей, а с моей картиной этой надо сделать обязательно. Спасибо, мама, „Орел“ до меня долетел», — сказал Грамматиков, получая приз.

В данный момент в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» проходит XXIII церемония награждения премией «Золотой орел».