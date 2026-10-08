«Со спины ножкой и побежала к маме домой»: пользователи Сети обсуждают конфликт подростков в Ростове

Полиция Ростова-на-Дону занялась проверкой после публикации в интернете. Речь идет о видео с происшествием в одной из аллей города. Материал попал в поле зрения правоохранителей в ходе мониторинга сети. Об этом информирует ГУ МВД России по Ростовской области, сообщил rostovgazeta.ru.

В среду, 7 октября, в вечернее время суток в одной из групп в соцсети появилась запись, на которой группа молодых людей устроила то, что очевидцы окрестили разборками из 90-х. По их словам, действие разворачивалось на Штахановского.

По данным издания, на кадрах видно, как девушки подозвали знакомую на разговор. Внезапно одна из них резко ударила ее ногой в спину — после этого завязалась драка.Через мгновение из-за припаркованных машин выбежали парни и попытались разнять девушек. А та, что нанесла удар, испуганно скрылась в сторону.

По информации издания, публикация вызвала волну негатива среди ростовчан. Заинтересовала она и сотрудников полиции.

«Ой, какая умничка, со спины ножкой и побежала к маме домой»; «Конфликты надо словами решать», — обсуждают в Сети пользователи.

По данному факту организована проверка. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия: специалисты устанавливают личности возможных участников и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что школьники вдыхали газ из баллона и снимали видео для Сети.